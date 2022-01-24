Самое быстрое в мире аэротакси разогналось до 330 километров в час

Аэротакси Joby разогналось до 330 километров в час. Его разработчики утверждают, что это рекорд скорости полета среди электрических аппаратов вертикального взлета и посадки.

Аэротакси — это собирательный термин. Так называют аппараты вертикального взлета и посадки, способные перевозить несколько человек. У городских аэротакси обычно небольшая скорость. Например, немецкое Volocopter 2X летает на скорости 70 километров в час, а китайское EHang разгоняется до 160.

При этом сегодня разрабатываются электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки, которые смогут летать быстрее. В том числе, аэротакси Maker с максимальной скоростью 240 километров в час.

Joby разрабатывает свое аэротакси уже более десяти лет. Это электрический конвертоплан с V-образным хвостовым оперением и шестью электромоторами, рассчитанный на четырех человек и пилота. Одно из преимуществ Joby — низкий уровень шума. В режиме висения он составляет 55 децибел — в тысячу раз тише, чем у некоторых вертолетов. Разработчики изначально оценивали максимальную скорость аэротакси в 321,9 километра в час.

Joby Aviation 21 января сообщила, что ее аэротакси разогналось до 330 километров в час. Компания считает, что это был самый быстрый полет электрического аппарата вертикального взлета и посадки. New Atlas отмечает, что этот рекорд аппарат массой 1,8 тысячи килограмм, вероятно, поставил без пассажиров и пилота. Возможно, при максимальной взлетной массе в 2,17 тысячи килограмм летать Joby будет с другой скоростью.