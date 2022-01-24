Ряд стран оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ

Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили Украина, страны Балтии, Грузия и Польша. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко по итогам заседания в Страсбурге — 24 января началась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«При 30 необходимых голосах мы набрали 49», — заявил Гончаренко, его цитирует «Корреспондент.net». По его словам, в ходе процедуры проверки полномочий национальных делегаций, Украина и страны группы Baltic plus — Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша — оспорили полномочия российской делегации.

Далее в ПАСЕ будет подготовлен доклад о полномочиях российской делегации. Ожидается, что решение будет принято 26 января.