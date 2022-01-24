«Ножом в спину»: в защиту Джоан Роулинг высказался звезда «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг в Twitter пошутила о транс-женщинах, а западная публика тут же окрестила ее трансфобкой и полила тоннами критики. Но с позицией общественности согласны далеко не все.
Айзекс напомнил, что публика должна быть благодарна Джоан за волшебный мир «Гарри Поттера». Также актер напомнил, что Роулинг руководит крупным благотворительным фондом, помогающим больным детям.
«И это чистое добро. Многие из нас, актеров «Гарри Поттера», работали с фондом и видели, какую работу они делают. Несмотря на ее высказывания, я никогда не стал бы бить ее ножом в спину. Прежде чем что-то говорить, я обсудил бы вопрос с ней, но пока у меня не было такой возможности», — заявил актер.
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