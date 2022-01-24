«Ножом в спину»: в защиту Джоан Роулинг высказался звезда «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг в Twitter пошутила о транс-женщинах, а западная публика тут же окрестила ее трансфобкой и полила тоннами критики. Но с позицией общественности согласны далеко не все.

Джейсон Айзекс, исполнивший роль Люциуса Малфоя, дал интервью для издания The Telegraph . Актер уверен, что заслуги Роулинг перевешивают ее спорные высказывания.

Айзекс напомнил, что публика должна быть благодарна Джоан за волшебный мир «Гарри Поттера». Также актер напомнил, что Роулинг руководит крупным благотворительным фондом, помогающим больным детям.