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Новый «Бэтмен» станет самым продолжительным фильмом о супергерое

Новый «Бэтмен» станет самым продолжительным фильмом о супергерое. И фильм будет по-жестче.

Warner Bros. подтвердила, что "Бэтмен" станет самым продолжительным фильмом о супергерое DC

Студия Warner Bros. подтвердила, что «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном длится 2 часа 55 минут — это будет самый длинный фильм о Тёмном рыцаре, — пишет The Wrap.

Изначально, о информация о хронометраже «Бэтмена» появилась на сайте IMDb, а теперь её подтвердили представители студии. Таким образом, «Бэтмен» Мэтта Ривза станет самым длинным сольным проектом о Тёмном рыцаре — ранее рекорд принадлежал кинокомиксу «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», который снял Кристофер Нолан. Его хронометраж составил 2 часа 45 минут.
Релиз картины запланирован на начало марта 2022 года. Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (Пингвин) и Пол Дано (Загадочник).

24 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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