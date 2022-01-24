К 2024 году в космосе будет построена киностудия «Ножом в спину»: в защиту Джоан Роулинг высказался звезда «Гарри Поттера» » Новый «Бэтмен» станет самым продолжительным фильмом о супергерое Новый «Бэтмен» станет самым продолжительным фильмом о супергерое. И фильм будет по-жестче. Студия Warner Bros. подтвердила, что «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном длится 2 часа 55 минут — это будет самый длинный фильм о Тёмном рыцаре, — пишет The Wrap. Изначально, о информация о хронометраже «Бэтмена» появилась на сайте IMDb, а теперь её подтвердили представители студии. Таким образом, «Бэтмен» Мэтта Ривза станет самым длинным сольным проектом о Тёмном рыцаре — ранее рекорд принадлежал кинокомиксу «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», который снял Кристофер Нолан. Его хронометраж составил 2 часа 45 минут.

Релиз картины запланирован на начало марта 2022 года. Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (Пингвин) и Пол Дано (Загадочник).