НАТО усиливает войска на восточном фланге из-за российской угрозы

В связи с ситуацией вокруг Украины НАТО приводит силы в состояние готовности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте альянса.

Отмечается, что НАТО планирует усилить присутствие в Восточной Европе.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее», — отмечено в тексте.