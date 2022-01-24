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НАТО усиливает войска на восточном фланге из-за российской угрозы

В связи с ситуацией вокруг Украины НАТО приводит силы в состояние готовности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте альянса.

Отмечается, что НАТО планирует усилить присутствие в Восточной Европе.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее», — отмечено в тексте.

24 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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