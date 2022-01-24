Комплекс THAAD перехватил баллистическую ракету

Противоракетный комплекс THAAD перехватил баллистическую ракету во время атаки хуситов в Абу-Даби. Как сообщает Defense News, это первое известное применение американского комплекса в боевой операции.



THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для перехвата ракет на дальности 200 километров и высоте до 150 километров. Его в девяностых разработала американская компания Lockheed Martin, и сейчас он стоит на вооружении в США, Израиле, Южной Корее, Саудовской Аравии, ОАЭ и Японии.

ОАЭ получили первые THAAD в 2015 году и установили их вдоль побережья Персидского залива, опасаясь угрозы со стороны Ирана. Хотя комплекс испытывали уже множество раз, о его боевом применении раньше не сообщалось.

THAAD впервые использовали в военной операции на прошлой неделе в ОАЭ. Комплекс перехватил баллистическую ракету средней дальности. Представители правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах», также известные как хуситы, запустили ее по нефтяному объекту неподалеку от авиабазы Аль-Дафра. В этой атаке хуситы также использовали крылатые ракеты и беспилотники. Погибли три мирных жителя, и шестеро пострадали.

У американских военных на вооружении кроме THAAD стоят комплексы GMD, MKV, Patriot PAC-3, а также корабельная система Aegis.