К 2024 году в космосе будет построена киностудия

Полноценный продакшн и спортивная арена в космосе до декабря 2024? Такие амбициозные планы у кинокомпании Space Entertainment Enterprise (S.S.E.), которая занималась продюсированием нового фильма Тома Круза.

Чтобы снимать фильмы, программы на ТВ, записывать музыку и посещать спортивные соревнования в невесомости.

От Жюля Верна до «Стар Трека» научная фантастика вдохновляла миллионы людей со всего мира мечтать о будущем… Создание такой студии нового поколения откроет двери для изготовления нового контента, который эти мечты превратит в реальность, – говорит главный операционный директор компании Ричард Джонсон.