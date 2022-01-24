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К 2024 году в космосе будет построена киностудия

К 2024 году в космосе будет построена киностудия

Полноценный продакшн и спортивная арена в космосе до декабря 2024? Такие амбициозные планы у кинокомпании Space Entertainment Enterprise (S.S.E.), которая занималась продюсированием нового фильма Тома Круза.

Чтобы снимать фильмы, программы на ТВ, записывать музыку и посещать спортивные соревнования в невесомости.

От Жюля Верна до «Стар Трека» научная фантастика вдохновляла миллионы людей со всего мира мечтать о будущем… Создание такой студии нового поколения откроет двери для изготовления нового контента, который эти мечты превратит в реальность, – говорит главный операционный директор компании Ричард Джонсон.

24 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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