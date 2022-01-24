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Израильская компания вооружит дроны гранатометами и снайперскими винтовками

Израильская компания вооружит дроны гранатометами и снайперскими винтовками

Израильская компания Smart Shooter представила систему Smash Dragon для дронов. Как пишет Israel Defense, она позволяет вооружить аппараты автоматами, снайперскими винтовками, гранатометами и другим высокоточным оружием.

Сегодня дроны очень распространены, относительно дешево стоят, и их технические характеристики постоянно улучшаются. Хотя иногда на них устанавливают довольно опасные вещи (например, бензопилу или огнемет), с огнестрельным оружием дело обстоит труднее. Чтобы дрон мог стрелять из автомата или винтовки, ему нужна система стабилизации, которую сложно и дорого разрабатывать.

Тем не менее, некоторые предприятия работают над концепцией вооруженных мультикоптеров. Норвежская Nammo тестирует дрон с противотанковым гранатометом M72, а 205-й оружейный завод министерства обороны Тайваня разрабатывает дрон с автоматом.

Израильская компания Smart Shooter в январе представила систему Smash Dragon. Она представляет собой роботизированную полезную нагрузку, которая позволяет вооружать различные дроны автоматами, снайперскими винтовками, гранатометами и другим высокоточным оружием.

Smash Dragon соединяет стабилизационную систему с технологией Smash, позволяющей с точностью поражать статичные и движущиеся цели. Последнюю Smart Shooter уже отработала в ряде других своих продуктов. В том числе, в умных прицелах, которые умеют предсказывать точку попадания пули с учетом баллистических характеристик используемого оружия.

Smash Dragon устанавливается на разные дроны. Управлять ею можно удаленно. Система уже прошла испытания стрельбой.

24 января, 2022 | Category: Израиль, Наука, Новости
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