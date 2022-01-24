Игровой автомат Резидент – любимая игра широкой аудитории

Игровой автомат Резидент – любимая игра широкой аудитории

Резидент представляет собой популярную разработку компании Игрософт, которая выпустила немало современных и оригинальных автоматов, получивших признание во всем мире. Автомат способен подарить немало ярких и приятных эмоций от каждого запуска. Характеристики автомата подобраны таким образом, чтобы у игроков сохранялась высокая вероятность получить дивиденды благодаря ставкам.

Выбирая данный автомат, игроки смогут проследить за действиями отважного разведчика, вжившись в его роль. Приключение будет не только захватывающим и опасным, но и прибыльным. Последний аспект всецело зависит от действий игрока, который может запустить слот на сайте https://parimatch.com/ru/casino/slots/game/sgt-resident в любое удобное время. Для заработка с его помощью потребуется всего несколько простых действий – войти в личный кабинет или пройти регистрацию и запустить слот в платном или бесплатном режиме. Надежное казино гарантирует массу веселья и мгновенные выплаты каждому клиенту.

Характеристики игрового автомата Резидент

Провайдер за время своей работы выпустил немало успешных слотов, но Резидент однозначно является в числе лидеров по количество запусков. Этому поспособствовала правильно подобранная структура автомата, в котором использована схема с 5 барабанами и 9 линиями выплат. Именно такие слоты остаются наиболее многочисленными. Выигрышные комбинации будут появляться на катушках регулярно, если активировать все линии.

Другие немаловажные параметры слота можно описать следующим образом:

возможность сорвать куш в размере до 37 500 000;

диапазон ставок на линию от 1 до 5000 кредитов;

RTP игрового автомата равен 96 процентов.

Если говорить о дополнительных возможностях и функциях, то среди них следует выделить бонусную игру и многочисленные множители, увеличивающие размер конечного выигрыша. В автомате предусмотрена также функция автозапуска. Дикий символ присутствует, что облегчит процесс составления оплачиваемых комбинаций. Также следует отметить наличие бонусного символа.

Собрать оплачиваемые комбинации можно благодаря генератору случайных чисел, который подтверждает безопасность во время ставок. Предыдущие вращения катушек не будут учитываться при определении значений, который выпадут после следующего вращения. Для запуска барабанов предусмотрена кнопка одинарного спина, так и автоматического перезапуска. Второй вариант подходит в том случае, когда игрок желает подзаработать, но не может всецело посвятить время ставкам. В таблице выплат можно во всех деталях уточнить размер выплат, которые приносят различные комбинации. К числу базовых изображений относятся такие тематические символы:

золотые звезды;

револьвер;

монеты;

погоны.

Они постоянно сменяют друг друга на катушках, поэтому специально гоняться за определенной комбинацией не требуется. Более интересными являются изображения огнетушителя, которым является дикий символ, а также бонусного сейфа. Последний способен запустить бонусную игру, в которой перед игроком предстанут сразу 4 одинаковых сейфа. Подобный формат бонусного раунда хорошо знаком постоянным посетителям игорного заведения. Гемблерам предстоит поочередно вскрывать сейфы в поисках максимального выигрыша. Последним является изображение девушки, спрятанной за массивной дверью сейфа. Слот позволяет сорвать действительно большой куш, для чего игроку достаточно отточить свою стратегию с помощью демо-версии.