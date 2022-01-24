Грузовики: основные виды и их особенности

Грузовые машины являются наиболее востребованным типом специальной автомобильной техники. Сегодня они активно используются в сфере торговли и промышленного производства, сельском и коммунальном хозяйстве, а также иных областях хозяйствования человека. Они представлены техникой от большого количества торговых марок. Например, относительно недорогие запчасти на китайские грузовики сделали особо востребованным транспорт из КНР. Однако при выборе наиболее подходящих машин необходимо учитывать не только особенности их обслуживания, но и множество других факторов.

Техника по типу кузова

В зависимости от этой характеристики грузовые транспортные средства разделяют на несколько основных видов, а именно:

1. Фургоны. Имеют кузов закрытого типа, который может быть выполнен из листового металлопроката или тентовой ткани.

2. Бортовые машины. Этот транспорт оснащается грузовым отсеком открытого типа, предназначенным для перевозки как мелкоштучных изделий, так и крупной продукции (например, промышленных станков).

3. Тягачи. Изготавливаются в виде самоходных транспортных единиц, которые, в зависимости от модификации, могут использоваться совместно с прицепами разной конфигурации. Как правило, это тентованные грузовые отсеки с большой вместительностью.

Кроме того, необходимо отметить такую разновидность кузовов, как прицепы и полуприцепы. Первые имеют одну общую конструкцию с автомобильной базой, а вторые предназначены для буксировки с помощью седельных тягачей.

Грузоподъемность машин

Это еще одна важная характеристика любой грузовой техники, предназначенной для транспортировки различной продукции по автомагистралям общего пользования. В зависимости от данного критерия машины принято делить на 4 класса. Среди них:

1. Микроавтобусы. Способны принимать на борт различные мелкоштучные изделия весом до 2–3 тонн, широко используются в сфере торговли. Применяются для транспортировки товаров в пределах одного населенного пункта, например, с целью развозки фруктов или овощей по точкам их розничной реализации.

2. Машины грузоподъемностью до 5 т. Оснащаются цельнометаллическими или тентованными кузовами, эксплуатируются с целью выполнения логистических мероприятий на небольших и средних дистанциях.

3. Транспортные средства, способные перевозить до 10 тонн продукции. Могут иметь кузов разного типа. Но, как правило, это тентованные фургоны. Используются для перевозки бытовой техники, продуктов питания и иных грузов (в том числе между городами).

Кроме того, особую категорию техники составляют фуры, способные принимать на борт от 20 тонн товаров. Это мощные седельные тягачи, которые эксплуатируются в составе автопоездов на основе полуприцепов. Широко востребованы как для междугородних, так и международных перевозок. В случае необходимости могут использоваться для буксировки низкоомных платформ, что обеспечивает возможность применения такого транспорта с целью перевозки негабаритных грузов.

Источник: сайт tgd.com.ua