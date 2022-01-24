Curiosity обнаружил на Марсе «биологический» углерод, похожий на следы жизни

Марсоход Curiosity собрал органическое вещество, которое на Земле сочли бы биогенным, однако говорить об обнаружении «следов жизни» на Марсе пока рано, полагает автор публикации в издании Forbes.

На его взгляд, планетологам требуется больше информации, чтобы понять, как образовались таинственные образцы.

«Ученые, работающие с марсоходом Curiosity, отчитались в журнале MNRAS об удивительном открытии. В образцах органики, собранных в районе древнего озера, оказалось слишком мало углерода-13. Если бы речь шла о Земле, это было бы веским доводом в пользу того, что вещество было переработано живыми организмами. Именно так и находят следы древнейшей жизни на нашей планете», — подчеркивают в Forbes.

Там напоминают, что «углерод — важнейший компонент любой биологической (и вообще органической) молекулы», и на этот элемент приходится 18% массы человеческого тела.

При этом, указывает автор публикации, «живые существа предпочитают углерод-12 несколько более тяжелому углероду-13 и охотнее поглощают первый из окружающей среды». «Поэтому в веществе, когда-то бывшем частью живых организмов, содержание 13С заметно понижено. И чем больше циклов биологической переработки прошел углерод, тем значительнее эта разница. Некоторые процессы в неживой природе тоже вымывают из образцов тяжелый изотоп, но не так эффективно, как живые организмы. Поэтому обеднение углеродом-13 — важный, хотя и не бесспорный, признак, что над веществом потрудилась жизнь», — отмечает издание.

Между тем углерод на Марсе сам по себе далеко не новость: атмосфера планеты почти полностью состоит из углекислого газа. «Не в первый раз там находят и органику, и сама по себе она не свидетельствует о жизни. Органических веществ необычайно много, и абсолютное большинство из них образуется без всякого участия живых организмов. Но вот нехватка углерода-13 — уже более серьезный аргумент», — считает автор публикации.

Curiosity исследовал 24 образца, взятых в пяти разных местах кратера Гейл, и десять из них показали значительное обеднение углеродом-13.

Тем не менее, полагают в Forbes, «ответом на сакраментальный вопрос, есть ли жизнь на Марсе, новые результаты не являются». «Но отчаиваться рано. Команда Curiosity собирается собрать и проанализировать еще немало образцов. Кроме того, на Марсе работает ровер Perseverance, специально предназначенный для поисков жизни. А на начало 2030-х годов намечена доставка образцов грунта с Марса в земные лаборатории. Может быть, тогда и разрешится загадка, с которой сегодня столкнулись астрономы», — подытоживают в издании.