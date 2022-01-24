«Человек-Паук 3: нет пути домой» вновь возглавил прокат

Экранизация комиксов Marvel «Человек-Паук: нет пути домой» вновь возглавила домашний прокат. К завершению шестых выходных фильм собрал еще 13,5 миллиона долларов, что позволило ему оттеснить предыдущего лидера — триллер «Крик», финишировавшего вторым с результатом 11,7 миллиона долларов.

«Нет пути домой» занимает четвертое место в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории американского проката. Сможет ли он догнать занимающий третье место фантастический фильм «Аватар», покажет ближайшее будущее. Но пока динамика у третьего сольного фильма о Человеке-пауке значительно лучше.

Так, после шестых выходных он на 31 процент опережает «Аватар» в тот же момент времени (к завершению шестых выходных на счету последнего было 551,7 миллиона долларов). У «Человека-Паука 3» на счету уже более 720 миллионов долларов.

При этом, у совместного проекта студий Marvel и Sony Pictures не предвидится серьезных конкурентов в следующие несколько недель, что может оказаться решающим фактором для преследования «Аватара».

Невероятный финансовый успех экранизации комиксов предопределил стремление студий продолжить эту историю. Том Холланд сыграет супергероя минимум еще в одном фильме.