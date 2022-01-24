Боррель: ЕС не видит причин эвакуировать семьи дипломатов из Украины

ЕС не будет эвакуировать семьи дипломатов из Украины. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы не собираемся делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин», — отметил он.

Ранее Госдеп США сообщил, что принял решение сократить численность своего посольства в Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с «военными угрозами» со стороны России. Кроме того, находящимся на Украине американским гражданам рекомендовано рассмотреть возможность отъезда в ближайшее время с использованием коммерческих или других частных транспортных средств.

Между тем высокопоставленный представитель Госдепа заявила, что администрация США исходит из того, что Россия может начать «военные действия» против Украины в любой момент. По ее словам, американские власти не считают эскалацию вокруг Украины «неизбежной», но отметила, что Россия якобы разместила 100 тыс. солдат на украинской границе. Российские власти отвергали возможность «вторжения».