Блинкен объяснил последствия новых жестких санкций против России — они будут ужасающими, но заранее вводить их не стоит.
Если ввести антироссийские санкции на данном этапе, в дальнейшем они уже не будут иметь сдерживающего эффекта. Такой прогноз озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее, 12 января, американские конгрессмены представили законопроект о новых ограничительных мерах против РФ в случае эскалации конфликта на Украине.
Санкционный пакет включает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, а также меры против банковского сектора страны и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США могут потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.
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