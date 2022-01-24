Блинкен объяснил последствия новых жестких санкций против России — они будут ужасающими, но заранее вводить их не стоит.

Если ввести антироссийские санкции на данном этапе, в дальнейшем они уже не будут иметь сдерживающего эффекта. Такой прогноз озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен.