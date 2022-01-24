Белла Хадид рассказала о своей тяжелой борьбе с алкоголизмом

Белла Хадид, недавно представившая публике собственный бренд безалкогольных напитков Kin Euphorics, в новом интервью откровенно рассказала о том, как боролась с алкогольной зависимостью.

Было время, когда я действительно пила очень много. Я обожала алкоголь, и дошло до того, что я начала отменять вечеринки с друзьями, зная, что не смогу себя контролировать, — призналась модель журналу InStyle.

Бросить пить девушке помог врач, который сумел убедительно объяснить, какой разрушительный эффект алкоголь оказывает на ее мозг. Этот же специалист выступал консультантом при создании напитков Kin Euphorics, обладающих успокаивающим эффектом — по словам Беллы, они помогли ей справиться с тревожностью и выгоранием на работе.

Я больше не испытываю потребности в алкоголе, потому что знаю, как буду себя чувствовать в три ночи, когда проснусь в состоянии тревоги и начну вспоминать, что я сказала кому-то пять лет назад после окончания старшей школы. В сущности, алкоголь не приносит ничего, кроме боли и стресса, а удовольствие от него мимолетно.

В прошлом Беллы был случай с арестом за вождение в нетрезвом виде. В качестве наказания девушке назначили 25 часов исправительных работ, а также предписали провести 20 часов на собраниях анонимных алкоголиков.