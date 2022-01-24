Банковская карусель: как работает рефинансирование кредита. Как определить выгодность рефинансирования?

Сейчас довольно часто можно услышать о процедуре рефинансирования. Банковские организации постепенно снижают свои процентные ставки по кредитным продуктам и клиент имеет право переоформить сделку на более лояльные условия кредитования. Сделать, это можно в этой же финансовой компании или в другой, которая согласится на данную процедуру. Для многих дебиторов, это своеобразная карусель, которую невозможно угадать в какую сторону она повернет: либо получится сэкономить собственные деньги, либо можно обречь себя на более внушительную переплату по займу. Например, у вас подходят сроки по оплате кредита, а проценты не хочется платить, можно оформить кредит онлайн без отказа, таким образом погасить старый кредит.



Сам порядок рефинансирования связан с оформлением нового кредитного договора. Заемные деньги можно получить в двух вариантах:

1. Размер ссуды составляет остатки долга по старому кредиту. Срок кредитования остается прежним. Процентная ставка будет начисляться на несколько пунктов ниже.

2. Лимит кредита составляет полную стоимость старого займа. В итоге можно погасить предыдущую ссуду и еще останутся деньги на руках, которые можно использовать по своему усмотрению.

Какой способ будет наиболее оптимальным? Нужно определиться с лишней суммой денег, если она действительно нужна, то тогда надо оформлять второй вариант. А если нет, то первый. Он дает возможность значительно уменьшить нагрузку на бюджет заемщика, если он захочет оставить прежним период кредитования.

Как определить выгодность рефинансирования?

При рефинансировании займа важное значение имеет кредитная биография клиента. Если она положительная, то банковская организация может снизить процентную ставку еще на 1-1.5%. Если брать ипотечный кредит, то это внушительная сумма, которая может измеряться десятками тысяч гривен. Если посчитать, что новые условия кредитования предоставлены по сниженным процентам, которые меньше на 4-5%, чем в старой сделке, то это может быть выгодно для заемщика. Если разница в 5-6% есть, то можно с учетом оформления страхового полиса переоформить ипотеку. Даже если дебитор заново оформить страховку и оплатит услуги оценщика и нотариуса, то все равно он сэкономит свои денежные средства.

Если займов несколько, то их можно объединить в один и платить только по нему.

Это будет очень удобно для гражданина, ведь не надо будет постоянно держать в памяти несколько дат внесения ежемесячных платежей. Данный способ позволит также сэкономить определенную часть денег из бюджета заемщика.

Когда рефинансирование не приносит прибыли? Когда осталось выплатить задолженность по кредитной сделке меньше половины. Если следить за ситуацией на рынке кредитования, то сейчас финансовые компании заставляют своих клиентов выплачивать процентную ставку, а потом только само «тело» займа. И если человек уже оплатил все проценты по текущему договору и хочет провести процедуру рефинансирования, то лучше этого не делать. Новая сделка предполагает начисление процентной ставки. И получится ситуация, когда гражданин дважды оплатит проценты. Лучше дотерпеть и погасить взятую ссуду без каких-либо изменений в договоре.



Переоформить соглашение можно у текущего кредитора или или перейти на сайт сравнение фин услуг разных микрофинансовых компаний. При изучении условий кредитования необходимо обратить внимание на итоговую сумму возврата заемных денег и срок действия сделки. Это процедура бесплатная, поскольку в ней заинтересовано кредитное учреждение, которое всегда ищет для себя выгоду. Поэтому нужно перечитать все пункты договора и выявить все скрытые комиссии и дополнительные платежи.