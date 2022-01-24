Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков — ситуация меняется катастрофически из-за угрозы войны

В понедельник утром на российском фондовом рынке вновь началось падение, а доллар стал выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года. Центробанк ответил на это приостановкой покупки валюты. Все это происходит на фоне заявлений НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе в ответ на угрозу вторжения России на Украину.

К 15:30 мск 24 января рублевый индекс Мосбиржи упал до 3223 пунктов (на 6,3% к уровню предыдущего закрытия), а долларовый РТС упал на 8,3% — ниже 1300 пунктов.

Доллар поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро превысил 89 рублей — впервые с 20 июля.

Дешевеют и акции крупнейших российских компаний: бумаги Сбера теряли до 6,8%, Норникеля — 5,4%, Газпрома — 8,2%.

Попытки российского рынка нащупать «дно» после сильнейших с начала пандемии распродаж оказались «отскоком дохлой кошки».

На торгах в понедельник рубль пробил «дно» с ноября 2020 года, рынок акций потерял еще 20 млрд долларов в пересчете на капитализацию индекса РТС, а цены долговых бумаг правительства РФ рухнули до уровней, которых на бирже не видели с 2016 года.

«На российских рынках — полнейший коллапс, — пишет Евгений Суворов, экономист банка «Центрокредит. — Падает все на ожиданиях начала военных действий и введения санкций».

На 14.56 мск курс доллара с расчетами «завтра» подскочил на 1,88 рубля, до 79,3050 рубля. Евро экспрессом проследовал отметки 88 и 89 рублей и торгуется по 89,55 рубля (максимум с июня-2020), прибавляя 1,73 рубля.

Индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию 43 крупнейших российских компаний, терял в моменте более 10%, а к началу пятого часа основной сессии находится на отметке 1274,7 пункта — минимальной с ноября-2020.

Индекс МосБиржи спикировал на 6,75%, снова переписал рекорд падения с начала пандемии и пробил годовое «дно» — 3158,46 пункта в низшей точке торгов.

Акции Сбербанка, потерявшие 38% с октябрьских максимумов, просели еще на 6,7% и едва не обновили минимум с ноября-2020.

Бумаги «Газпрома» рухнули на 8%, ВТБ — на 7,6%, «Роснефти» — на 5,8%, «Норникеля» — на 4,7%, «Новатэка» — на 6%.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, теряет 1,11% и торгуется на минимуме с 2016 года — 128,02 пункта. Доходности коротких бумаг (1-2 года) превысили 10% годовых, в то время как среднесрочные ОФЗ подбираются к этой отметке.

Ставки по 5-летним ОФЗ 26207 достигли 9,97%, по 6-летним ОФЗ-26212 — 9,95%.

На рынок давят страх и маржин-коллы, констатирует Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры»: «отважные» инвесторы, похоже, покупали бумаги на отскок, причем с плечами, и теперь вынуждены «резать» эти позиции, толкая котировки еще ниже.

Хотя НАТО и США обещают предоставить России письменный ответ на требования о гарантиях безопасности, рынок, похоже, уже ни во что не верит и поддается панике, говорит Коган.

Из российских активов выходят нерезиденты: на полученные рубли они скупают валюту, что толкает курсы вверх. «Новости об эвакуации дипломатов США из Украины, поставках в страну вооружений НАТО и расширение военного контингента в Восточной Европе, а также военные учения РФ и Беларуси не дают снизить градус нервозности на рынках», — констатирует главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.