Байдену предложили отправить российскую экономику в «каменный век»

Экспортные ограничения против РФ, возможность введения которых рассматривает Вашингтон, могут быть нацелены на нанесение ущерба высокотехнологичным отраслям российской экономики путем запрета на поставки полупроводников, а также на лишение россиян доступа к некоторым видам электронных устройств. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

Как говорится в материале, «если Москва вторгнется на Украину, администрация [президента США Джо] Байдена угрожает использовать новые меры экспортного контроля, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям — от искусственного интеллекта до квантовых вычислений и гражданской авиации». «По словам официальных лиц, администрация также может решить использовать меры контроля более широко, таким образом, что они потенциально лишат россиян некоторых смартфонов, планшетов игровых приставок», — отмечает издание.

В публикации констатируется, что «практически все электронные устройства в наши дни включают полупроводники». Согласно приведенной оценке, «на планете едва ли есть полупроводники, которые не были изготовлены с американскими инструментами или разработаны с помощью американского программного обеспечения». По версии газеты, «администрация может попытаться вынудить компании в других странах прекратить экспорт данных типов товаров в Россию». «По словам аналитиков, Россия уязвима, поскольку не производит в больших объемах бытовую технику или чипы. Она, в частности, не выпускает высококачественные полупроводники, необходимые для сложных вычислений, в данной области доминируют Тайвань, Южная Корея, США, Европа и Япония», — отмечается в статье.

«Сейчас официальные лица в Вашингтоне говорят, что работают с европейскими и азиатскими союзниками над тем, чтобы разработать вариант норм, нацеленных на остановку поставок важнейших компонентов для отраслей, в которых у российского президента Владимира Путина есть большие амбиции, такие как гражданская авиация, судоходство и высокие технологии», — констатируется в материале. «Мощь данных мер экспортного контроля заключается в том, что мы можем ослабить и сократить возможности этих секторов стать ключевым источником роста российской экономики», — заявил сотрудник администрации Байдена.