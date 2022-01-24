9 основных услуг современной стоматологии

Современная стоматология предлагает населению решить все проблемы в ротовой полости с помощью компьютеризированного оборудования и новейших технологий. Клиники оказывают услуги не только по лечению и протезированию, но и по профилактике заболевания мягких и твердых тканей. Обратившись за квалифицированной медицинской помощью, например, в стоматологическую клинику Комфорт Таун, пациенты любого возраста получат комплекс услуг — от первичного осмотра и оценки состояния ротовой полости до ортодонтического лечения, хирургического вмешательства.

Основные услуги, оказываемые в стоматологических клиниках

Люди давно перестали бояться стоматологов, потому что они теперь оказывают помощь с применением современных материалов, инструментов и препаратов для анестезии. Каждое учреждение такой узкой направленности оказывает целый комплекс услуг, в список которых входят:

1. Профессиональное отбеливание зубов. Стандартная процедура длится 20–30 минут, применяется для восстановления белоснежной улыбки специальный гель на основе перекиси водорода. Обычно достаточно одного посещения стоматолога, чтобы получить желаемый результат.

2. Чистка зубов от камня. Если человек нетщательно или нерегулярно проводит гигиенические процедуры, то со временем мягкий налет на зубах превращается в твердый — это и есть «зубной камень». Удаление его осуществляется с применением ультразвукового оборудования.

3. Терапия кариеса. Независимо от стадии течения заболевания (поверхностный, срединный или глубокий кариес), стоматолог сможет подобрать курс лечения и сохранить зуб. Пломбы устанавливаются из современных материалов, которые отличаются гипоаллергенностью и многообразием оттенков.

4. Лечение пародонта. Расшатывание зубов, кровоточивость мягких тканей, обнажение шеек корней — эти проблемы в стоматологии решает пародонтология. Существуют терапевтические методы лечения заболеваний, но в тяжелых случаях уместно применение хирургических вмешательств. Независимо от выбора типа терапии, предварительно врач будет проводить профессиональную чистку ротовой полости.

5. Ортодонтическое лечение. Речь идет об исправлении прикуса, который приводит к выпиранию зубов, искривлению ряда, нарушению эстетики улыбки. Решают проблемы с помощью индивидуально изготовленных кап или установленных брекет-систем.

6. Протезирование. Полное и частичное, съемными конструкциями из пластика и металла — врачи в стоматологической клинике способны вернуть жевательную функцию и красоту улыбки каждому. Выбор вида протеза делается в индивидуальном порядке, стоматологу понадобится осмотреть ротовую полость пациента и изучить рентгеновские снимки челюстей.

7. Имплантация. Замещение одного или нескольких потерянных зубов может проводиться путем вживления в костную ткань штифта, на который будет крепиться коронковая часть протеза. Проходит процедура в 2 этапа, потребуется 4–6 месяцев для приживления штифта.

Важную роль играет профилактика стоматологических заболеваний, поэтому профильные клиники нужно посещать, даже если во рту ничего не болит, не шатается и не кровоточит. Относительно недавно появилась еще одна услуга — украшение зубов фигурками, камнями, пластинками из драгоценных или полудрагоценных материалов. Эмаль при установке таких аксессуаров не повреждается, крепление осуществляется с помощью специального клеящего состава.

Широкий спектр услуг в одной клинике — это удобно и практично. Каждый пациент получает комплексную помощь и гарантию полноценной функциональности челюстной системы.

Источник: сайт Dentalart.ua.