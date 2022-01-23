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Появились первые подробности о сюжете сериала «Властелин колец»

Будет ли Саурон? Первые подробности о сюжете сериала «Властелин колец»

Amazon очень долго после анонса не хотел ничего говорить о сюжете сериала по «Властелину колец». Публике швыряли заявления об огромном бюджете, вызывая логичные вопросы — чем, кроме потраченных миллионов, удивят фанов Толкина.

И вместе с первым тизером создатели сериала наконец-то поделились и подробностями, главная из которых — Саурон однозначно появится в 8-серийном проекте «Властелин колец: Кольца власти». В беседе с THR шоураннер Джей Ди Пейн объяснил, чего ждать зрителям:

«Мы объединим все основные истории Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Темного Лорда Саурона, эпическую историю Нуменора и Последний Союз эльфов и людей. До сих пор зрители видели на экране только историю Кольца Всевластья, но до того, как появилось одно, их было много, и мы рады поделиться историей о них всех».

23 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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