Назван самый распространенный симптом омикрона

По ее словам, на заражение новым типом инфекции до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

Врач призвала людей с любыми симптомами гриппа или простуды исходить из того, что у них коронавирус, «пока не будет доказано обратное».

Ранее медики заявляли, что у омикрона нет специфических симптомов, позволяющих отличить его от других штаммов. По словам специалистов, это легкая простуда, в первую очередь ощущение разбитости, слабости, озноба, повышения температуры. Могут наблюдаться также диарея, мышечные боли, кашель, насморк, заложенность носа.