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Назван самый распространенный симптом омикрона

Назван самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса. Информацией поделилась комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади, пишет NBC Chicago NBC Chicago.

По ее словам, на заражение новым типом инфекции до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

Врач призвала людей с любыми симптомами гриппа или простуды исходить из того, что у них коронавирус, «пока не будет доказано обратное».

Ранее медики заявляли, что у омикрона нет специфических симптомов, позволяющих отличить его от других штаммов. По словам специалистов, это легкая простуда, в первую очередь ощущение разбитости, слабости, озноба, повышения температуры. Могут наблюдаться также диарея, мышечные боли, кашель, насморк, заложенность носа.

23 января, 2022 | Category: Наука, Новости
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