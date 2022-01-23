 
«  
  »

Москва планирует установить в Украине «пророссийское правительство» и уже подобрала первого кандидата

Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы после вторжения. Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», — отмечено в сообщении.

Там же содержится обвинение в адрес украинских политиков, которые поддерживают связь со спецслужбами РФ. Среди таких названы первый заместитель премьер-министра Украины в 2012–2014 годах, первый заместитель премьер-министра в 2010–2012 годах и руководитель администрации бывшего президента Украины Януковича Андрей Клюев, экс-заместитель главы СНБО Владимир Сивкович и др. Отмечается, что у некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину, указывает УНИАН.

23 января, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  