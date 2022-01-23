Москва планирует установить в Украине «пророссийское правительство» и уже подобрала первого кандидата

Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы после вторжения. Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», — отмечено в сообщении.

Там же содержится обвинение в адрес украинских политиков, которые поддерживают связь со спецслужбами РФ. Среди таких названы первый заместитель премьер-министра Украины в 2012–2014 годах, первый заместитель премьер-министра в 2010–2012 годах и руководитель администрации бывшего президента Украины Януковича Андрей Клюев, экс-заместитель главы СНБО Владимир Сивкович и др. Отмечается, что у некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину, указывает УНИАН.