Командувач ВМС Німеччини подав у відставку після скандальних заяв щодо Криму та Росії

Командувач Військово-морським флотом Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку на тлі скандалу щодо своїх заяв, у яких він засумнівався в поверненні Україні окупованого Криму й перспектив членства у НАТО, а також заявив, що президент РФ Путін “заслуговує на повагу”.

Про це повідомив речник Військово-морського флоту Німеччини Йоганнес Думресе.

“Необдумані заяви, які я зробив в Індії щодо безпекової та військової політики, все більше тиснуть на мою посаду. Щоб запобігти подальшій шкоді Військово-морським силам Німеччини, Бундесверу і передусім Федеративній Республіці Німеччина, я вважаю цей крок необхідним”, — йдеться у заяві Шенбаха.Зазначається, що відставку командувача німецького флоту схвалила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.

Як відомо, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах зробив низку заяв, у яких висловив сумнів щодо можливості повернення Україні тимчасово окупованого Росією Криму й перспектив членства у НАТО, а також заявив, що президент РФ Путін “заслуговує на повагу”.