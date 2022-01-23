 
«  
  »

«Форсаж 9» и «Черная вдова» поборются за «Оскар»

"Форсаж 9" и "Черная вдова" поборются за «Оскар»

Американская киноакадемия обнародовала лонг-лист (длинный список) претендентов на «Оскар» 2022 в категории «лучший фильм».

В списке оказалось 276 картин (в прошлом году их было 366). В перечне можно увидеть девятый «Форсаж», марвеловские блокбастеры «Черная вдова», «Вечные«, «Шан-Чи и легенда десяти колец», фестивальные драмы «Власть пса», «Спенсер», мюзиклы «Вестсайдская история», «На высотах Нью-Йорка» и многое другое.

Напомним, из лонг-листа будет составлен шорт-лист (короткий список), и только потом киноакадемики проголосуют за номинантов, которые будут объявлены 8 февраля. А на 27 марта запланирована церемония награждения победителей.

23 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  