Эмма Робертс разошлась с Гарретом Хедлундом, которому родила сына

30-летняя актриса Эмма Робертс порвала с любимым и отцом своего сына Гарретом Хедлундом. Они разошлись несколько недель назад, но решили воспитывать малыша вместе.

Как выяснилось, кризис в отношениях звездной пары длился несколько месяцев. Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд делали все, чтобы сохранить союз, но в конце концов отпустили друг друга. Да, актриса из сериала «Американская история ужасов» не осталась матерью-одиночкой, сына Родса они будут воспитывать вдвоем.

Это грустно, и они изо всех сил стараются быть хорошими родителями. Это тяжело, – информируют источники.

Заметим, что в декабре 2021 года первенцу пары исполнился 1 год. В день его рождения Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд устроили тематическую вечеринку в ковбойском стиле. На празднике звездные родители еще были вместе.

Отношения Эмма Робертс с Гарретом Хедлундом

После расставания с женихом Эваном Питерсом племянница Джулии Робертс закрутила роман с 37-летним актером. Они начали встречаться в марте 2019 года.

В июле 2020-го стало известно, что Эмма Робертс беременна первенцем. После огласки в прессе она подтвердила слухи и активно публиковала фото с округлым животом, хотя и не любит выносить личную жизнь на публику.

В конце декабря влюбленные впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Родс.