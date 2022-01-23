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Эми Шумер показала свое «новое» роскошное тело

Эми Шумер показала свое "новое" роскошное тело

И, похоже, актриса действительно кайфует от своего отражения в зеркале.

40-летняя Эми Шумер – отважная женщина. Итак, голливудская звезда решилась на несколько операций, чтобы подкорректировать собственное тело. Об этом она откровенно призналась в сети.

Эми опубликовала серию фото, где позирует в сплошном спортивном купальнике, чтобы продемонстрировать свои обновленные подтянутые формы. «Я чувствую себя хорошо. Наконец-то», — коротко прокомментировала Шумер, а также добавила, что сейчас ее вес — чуть больше 77 кг.

И ты только взгляни на эту счастливую леди на фото! Красота!

23 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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