Эми Шумер показала свое «новое» роскошное тело

И, похоже, актриса действительно кайфует от своего отражения в зеркале.

40-летняя Эми Шумер – отважная женщина. Итак, голливудская звезда решилась на несколько операций, чтобы подкорректировать собственное тело. Об этом она откровенно призналась в сети.

Эми опубликовала серию фото, где позирует в сплошном спортивном купальнике, чтобы продемонстрировать свои обновленные подтянутые формы. «Я чувствую себя хорошо. Наконец-то», — коротко прокомментировала Шумер, а также добавила, что сейчас ее вес — чуть больше 77 кг.

И ты только взгляни на эту счастливую леди на фото! Красота!