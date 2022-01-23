Байден и Джонсон пригрозили отключить Россию от SWIFT

В Белом доме состоялись консультации президента США Джо Байдена с помощником по нацбезопасности Джейком Салливаном и советником Стивом Риккети. Они обсудили «агрессивные действия России по отношению к Украине», передает журналист CNN.

Отмечается, что Байдену доложили о положении российских войск у украинской границы, а также усилия США и партнеров по деэскалации напряжения вокруг возможного «вторжения» на Украину и меры по сдерживанию России. Байден подчеркнул, что России могут отключить от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и ввести другие жесткие ограничения в случае нападения на Украину. Он поговорил с советниками о доставке нового вооружения в Украину в качестве помощи.

В то же время Telegraph пишет о планах Британии поддержать «ядерный» сценарий отключения России от SWIFT. При этом санкции Запада против России не должны исключать ограничений в отношении «Северного потока-2», уверен премьер-министр страны Борис Джонсон, его цитирует СМИ.

Газета отмечает, что Джонсон якобы «опасается, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию на украинской границе или полностью или не вполне осмыслить риски со стороны агрессивно настроенной России». Джонсон планирует обсудить санкции против РФ с лидерами G7.