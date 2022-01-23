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Актриса Анастасия Заворотнюк потеряла речь

Анастасия Заворотнюк, которая три года борется с раком мозга в последней стадии, перестала говорить. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на признание дочери актрисы — Анны Заворотнюк.

Опухоль развивается, задевает определенные структуры головного мозга, некоторые из них связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой», — говорит врач-онколог Юрий Покровский, указывая, что даже при потере речи пациент может остаться в живых.

О болезни Анастасии Заворотнюк, которой позднее был поставлен диагноз «глиобластома головного мозга», стало известно в августе 2019 года. Сейчас актриса, которая передвигается в инвалидной коляске, находится в своем загородном доме в Крекшино.

23 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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