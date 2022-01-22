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В США скончалась самая старая американка

В США в возрасте 115 лет скончалась жительница штата Небраска Тельма Сатклифф, которая считалась самой пожилой жительницей Штатов. О кончине Сатклифф телеканалу CNN сообщил его 94-летний племянник.

Сатклифф вышла замуж в 1924 году в возрасте 18 лет. Брак был бездетен. Ее муж скончался полвека назад.

Подруга Сатклифф рассказала журналистам, что та придерживалась «трех секретов» долголетия: не иметь детей, не курить, не нервничать.

Напомним, ранее сообщалось, что самой старой женщине в мире — японке Кане Танака, в начале января исполнилось 119 лет. Самым старым человеком в истории вообще считается француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

22 января, 2022 | Category: Мир, Новости, США
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