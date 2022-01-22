Модели Playboy вывели Хью Хефнера на чистую воду в новом фильме

О легендарном создателе Playboy сняли целый документальный сериал «Секреты Playboy». Премьера намечена на 24 января. Сериал покажет то, что ранее оставалось покрыто тайной.

На деньги, которые Хэф получил за свой первый номер Playboy с Мэрилин Монро, мужчина открыл вип-клубы, где гостей обслуживали «зайки» — модели, снимавшиеся в журнале. Естественно, смысл вечеринок был всем ясен, кроме (внезапно) моделей — они считали, что поприсутствуют в клубе просто так и получат доступ к телевизору.

Конечно, в условиях наркотиков и атмосферы вседозволенности и границы вечеринок, и правила поведения в особняке Playboy частенько размывались, и происходили не самые адекватные вещи. Но, с другой стороны, волоком будущих моделей на работу не сгоняли.

А теперь все эти модели внезапно решили рассказать о том, какой Хью Хэфнер подлец, манипулятор и развратник. И никому не кажется странным попрекать порнографическим уклоном жизни создателя эротического журнала, пишет Daily Mail.