ВОЗ заявила о новом «рекорде» числа заражений коронавирусом в мире

За прошедшие сутки в мире выявлено 3,77 млн новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на основании собственной статистики.

Это число является максимальным с начала пандемии. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 12 января, когда число новых заражений составляло более 3,5 млн человек.

Всего за сутки коронавирус был подтвержден у 3 777 104 человек. Скончался 8 741 пациент с этим диагнозом. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 336 790 193 человек, умерли 5 560 718 из них.