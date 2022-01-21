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В «Сумерки» Паттинсон и Стюарт попали через постель

В «Сумерки» Паттинсон и Стюарт попали через постель: как проходили пробы

Режиссер Кэтрин Хардвик рассказала, как Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт проходили пробы на фильм «Сумерки». Провести кастинг постановщица предложила в собственной спальне. Паттинсон переволновался.

Хардвик вспомнила, что Роберт был чрезвычайно не подготовлен для проб к фильму, который в будущем сделал его звездой. Актер пришел к Кэтрин в растрепанной рубашке и с «гнездом» на голове.

«Роб и Кристен прослушивались на моей кровати, сцена поцелуя, я снимала их на небольшую камеру. Роб так увлекся, что упал с кровати. Я такая: «Чувак, успокойся». Я заметила, что между ними была невероятная «химия». Но, вернувшись на кровать, они продолжили, я побоялась, что это зайдет слишком далеко. Я сказала: «Кристен 17 лет, я не хочу влезать в противозаконные вещи, в нашей стране это запрещено»», — рассказала Хардвик на радиошоу The Big Hit Show.

Источник фото: Legion-media.ru

21 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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