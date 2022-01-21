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В сериале про Памелу Андерсон появится говорящий пенис, в то время ка кона опять разводится

Пятый раз в одну реку: Памела Андерсон опять разводится

Некогда главная красотка Голливуда никак не может найти идеального мужчину. В позапрошлом декабре Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя Дэна Хейхерста — всего семь месяцев спустя после развода с магнатом Джоном Питерсом, брак с которым длился… 12 дней. И вот теперь очередной брейкап.

С пока еще нынешним мужем Пэм закрутила роман в пандемию — их чувства разгорелись во время карантина, но уже сейчас Андерсон и Хейхерст вместе не живут.

«Их отношения исчерпали себя пандемическим вихрем. Пэм любит так же искренне, как и живет», — делится близкий к Памеле источник с порталом Rolling Stone.

Авторитетный журнал уточняет, что официальный бракоразводный процесс уже кипит вовсю — Памелу с пятым мужем разведут в канадском суде.

Но создатели сериала про актрису рещ=шили порадовать ее и ее поклонников — в сериале про Памелу Анлерсон появится говорящий пенис

21 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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