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В руководстве Neftlix подтвердили, что «Игра в кальмара» «точно получит» второй сезон

По словам совладельца Теда Сарандоса, это только «начало вселенной» южнокорейского сериала.

  • О том, что «Игра в кальмара» получит продолжение, до этого говорил только режиссёр успешного шоу Хван Дон Хёк. Теперь же в рамках финансового отчёта это впервые подтвердили главы стримингового сервиса.
  • В самом Netflix пока мало говорят о продолжении «Игры в кальмара», однако сам создатель сериала ранее говорил, что планирует продолжить историю Сон Ки Хуна, выжившего под номером 456.
  • Ранее на фоне успеха «Кальмаров» Netflix объявил, что выпустит в 2022 году 25 южнокорейских оригинальных тайтлов. В этот список войдут фильмы, ТВ-шоу и сериалы. Среди них, например, южнокорейский ремейк «Бумажного дома».
21 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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