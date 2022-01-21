Где сдать ПЦР-тест в Киеве перед поездкой на отдых » В руководстве Neftlix подтвердили, что «Игра в кальмара» «точно получит» второй сезон По словам совладельца Теда Сарандоса, это только «начало вселенной» южнокорейского сериала. О том, что «Игра в кальмара» получит продолжение, до этого говорил только режиссёр успешного шоу Хван Дон Хёк. Теперь же в рамках финансового отчёта это впервые подтвердили главы стримингового сервиса.

В самом Netflix пока мало говорят о продолжении «Игры в кальмара», однако сам создатель сериала ранее говорил, что планирует продолжить историю Сон Ки Хуна, выжившего под номером 456.

Ранее на фоне успеха «Кальмаров» Netflix объявил, что выпустит в 2022 году 25 южнокорейских оригинальных тайтлов. В этот список войдут фильмы, ТВ-шоу и сериалы. Среди них, например, южнокорейский ремейк «Бумажного дома».