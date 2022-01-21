Блинкен: США обеспокоены действиями России не только в отношении Украины, но и в других частях мира Астма и холод: как уберечься от обострений » В море у берегов Дагестана произошло землетрясение В Каспийском море у побережья Дагестана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС. В сообщении уточняется, что от сейсмостанции РАН поступила информация, что в акватории Каспийского моря «произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 класс 10». Толчки ощутили жители Каспийска. Напомним, в начале января в Китае из-за землетрясения обрушился участок Великой Китайской стены, который находится в 114 км от эпицентра толчка. Этот участок стены относят к периоду Империи Мин (1368–1644 гг). На месте происшествия уже начаты ремонтно-восстановительные работы.