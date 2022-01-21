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В море у берегов Дагестана произошло землетрясение

В Каспийском море у побережья Дагестана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

В сообщении уточняется, что от сейсмостанции РАН поступила информация, что в акватории Каспийского моря «произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 класс 10». Толчки ощутили жители Каспийска.

Напомним, в начале января в Китае из-за землетрясения обрушился участок Великой Китайской стены, который находится в 114 км от эпицентра толчка. Этот участок стены относят к периоду Империи Мин (1368–1644 гг). На месте происшествия уже начаты ремонтно-восстановительные работы.

21 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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