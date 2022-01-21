В конгрессе США предложили объявить Россию «спонсором терроризма» и ввести тяжелые санкции

В конгрессе США предложили объявить Россию «спонсором терроризма» и ввести тяжелые санкции, включая секторальные.

Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс разработал законопроект, предполагающий санкции против президента России, членов его семьи, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и еще 35 россиян. Среди фигурантов предлагаемого санкционного списка — бизнесмены, чиновники, руководители госканалов и менеджеры госкорпораций. Текст соответствующего законопроекта опубликовала газета The Washington Post.

В документе предлагается объявить Россию «государством — спонсором терроризма», а «поддерживаемых Россией вооруженных формирований украинского региона Донбасс — иностранными террористическими организациями».

Согласно законопроекту, санкции предполагается ввести в отношении российского государственного долга и трубопровода «Северный поток — 2», в том числе против организаций, причастных «к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода.

Граждане США не смогут проводить операции с российским госдолгом. Речь идет об облигациях и других финансовых инструментах.

Также предполагается внесение в санкционный список действующих и бывших чиновников, а также известных в России предпринимателей и общественных деятелей. Всего в списке 35 фамилий. Среди них: премьер Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, заместитель министра обороны Андрей Картаполов, депутат Павел Крашенинников, председатель ЦИК Элла Памфилова.

Среди глав и сотрудников силовых ведомств в «черный список» предложено внести, в частности, председателя СК РФ Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, экс-главу ФСИН Александра Калашникова, экс-генпрокурора, полпреда президента Юрия Чайку.

Санкции предложено ввести также в отношении руководителей регионов: мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова; глав и членов руководства крупных банков, а также бизнесменов и глав госкорпораций — например, миллиардера Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Геннадия Тимченко, главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Роснефти» Игоря Сечина, главы «Транснефти» Николая Токарева.

Санкциям может подвергнуться и главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Кроме того, не позднее 120 дней после принятия законопроекта президент США должен будет представить отчет с информацией о состоянии и возможных его источниках Владимира Путина, членов его семьи и близких к нему людей. В числе последних сенатор Бэнкс упоминает Алину Кабаеву.