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В Чехии столкнулись 36 автомобилей

На скоростной трассе в Чехии произошла авария, в результате которой столкнулись 36 автомобилей. Об этом сообщает представитель  Управления пожарной охраны Тереза Флигерову.

По информации издания, на 33-м километре магистрали Пльзень — Прага произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что пострадавших доставили в больницы на вертолетах.

На данный момент движение по автомагистрали перекрыто. Службы спасения предполагают, что число раненых может вырасти. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за обледенения дороги.

21 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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