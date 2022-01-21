Украинцев начали инструктировать на случай начала войны с РФ

В Киеве начали предоставлять инструкции на случай начала войны.

«Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции „Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны“», — отмечает издание.

По данным СМИ, разработана спецброшюра. Над ней работали Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, министерство обороны и аппарат главнокомандующего вооруженными силами. Документ был утвержден еще в июне прошлого года.

В нем людям дается несколько десятков советов на случай начала боевых действий, например, заранее подготовить свой дом к возможному военному конфликту, заблаговременно узнать местонахождение ближайшего укрытия, создать запасы воды и лекарств, подготовить вещи, документы и частный транспорт к эвакуации. Запрещается приближаться к окнам, если слышны выстрелы, наблюдать за ходом боевых действий, спорить с вооруженными людьми, фотографировать, демонстрировать оружие, подбирать брошенное оружие и боеприпасы и др.