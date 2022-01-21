«Стоп-Земля» стартовал в кинотеатрах: почему стоит пойти на украинский фильм

Фильм «Стоп-Земля» – полнометражный игровой дебют Екатерины Горностай. С сегодняшнего дня, 20 января, каждый сможет увидеть его на больших экранах. Основные факты о нем и почему стоит пойти в кино – читайте в материале.

Производство фильма началось в 2016 году. Сценарий в большей степени был основан на школьной жизни образца 2000-х, но затем адаптирован к современности. В ленте играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер работала не покладая рук в актерской лаборатории осенью 2019 года. Они работали над импровизацией, голосом, движениями

Международное признание фильма

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где картина «Стоп-Земля» получила награду «Хрустальный медведь». Украинским зрителям фильм показали в рамках Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля, где фильм отметили Гран-при и «Золотым Дюком» в категории «Лучший полнометражный фильм». Актерский коллектив фильма жюри наградило за «Лучшую актерскую работу».

На четвертой Национальной премии кинокритиков «Киноколо» картина получила главную награду за лучший полнометражный игровой фильм, а Екатерину Горностай отметили как лучшего режиссера, автора сценария, а также наградили премией «Открытие года» – за лучший полнометражный дебют. Лучшей актрисой кинокритики назвали Марию Федорченко, исполнительницу главной роли в фильме.

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«Стоп-Земля»: сюжет

Это трогательная автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка чувствует себя несколько отстраненно среди сверстников, но отнюдь не одинокой благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по своему переживают школьные будни. На носу экзамены, но главная героиня влюбляется в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнает, взаимны ли эти чувства. Решится ли Маша выйти из зоны комфорта?

«Стоп-Земля» – это определенный сплав ностальгии моего поколения и актуальной жизни современного подростка, приправленный идеалистическими решениями, например, украинской музыкой и речью, звучащих со всех сторон, – поделилась Екатерина Горностай.

«Стоп-Земля» – это игра детства Екатерины Горностай

«Один человек водит с закрытыми глазами, другие люди – вокруг него на площадке где-то сверху над землей, и цель игры такова: тому, кто водит, поймать и угадать имя. Другой вариант – услышать, как кто-то перебегает с одной верхотуры на другую. Он кричит: «Стоп-Земля» – и открывает глаза, игра останавливается, и таким образом водит тот человек, который на тот момент был на земле. Такие правила игры», – прокомментировала режиссер.

Интересно! В прошлом месяце мы пообщались с режиссером, и она нам рассказала много интересных фактов по поводу фильма. Подробнее об истории создания фильма, работе с непрофессиональными актерами, а также как подростковая жизнь режиссера повлияла на написание сценария – читайте в интервью с Екатериной Горностай.