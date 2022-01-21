США вывели большую часть военного контингента с Ближнего Востока

Представители Центрального командования армии США объявили, что на данный момент на Ближнем Востоке находится лишь 30 тысяч военнослужащих. Это минимальный показатель за последние 20 лет. О снижении присутствия американских военных сообщил журнал Newsweek.

Армия США продолжает постепенный вывод войск со времен президентства Дональда Трампа. Нынешний американский лидер Джо Байден продолжил курс на большое ограничение численности вооруженных сил за пределами страны, в том числе и на Ближнем Востоке.