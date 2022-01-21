Почему лучший подарок — серебро

Праздники уходят и приходят. за рождественскими идут новогодние, потом Валентинов день, а за ним 8 марта. И каждый праздник, это приятные подарки родным и близким. Одним из лучших и приятных подарков являются драгоценности из серебра, которые подойдут к любому случаю. И лучший выбор вам предлагает интернет-магазине Свитозар , имеющий отличное предложение на все случаи. Это не только кольца, или кулоны, но и серебряные серьги самого разнообразного вида. Вы можете выбрать эти подарки в каталоге, на сайте магазина и получить их в кратчайшие сроки. И поверьте, вы выбираете не только качество, но и благодарность близких и память на долгое время и приятной вещи, которая будет всегда с вами и вашими друзьями или возлюбленными.

Почему серебро так ценится

А вы знаете, что Нефертити в Древнем Египте любила изделия из серебра? Да и позднее, в античной Греции, Риме, серебро ценилось практически наравне с золотом. Также считалось, что оно защищает от злых сил и демонов.

Еще в древние времена у серебра были обнаружены лечебные свойства. Серебро обладает сильными бактерицидными, а также фунгицидными свойствами. Есть такое понятие «серебряная вода» — это вода, которая прошла очищение серебром. Организм же очищается либо путем попадания ионов серебра внутрь, либо при контакте с кожей. Серебро абсолютно гипоаллергенно и совершенно безопасно. Серебро активно используют в косметических и лечебных кремах и препаратах.

Серебряные украшения борюсь и с заболеваниями кожи. Изделия из серебра ценятся и своей долговечностью, а также — красотой, особенно серебрянные сплавы, которые дают яркий блеск и приятный сияющий оттенок.

Серебро гармонирует хорошо с вечерним и повседневным гардеробом , имеет свой стиль и правила ношения, которые подчеркивают красоту и изысканность их владельца. Особенно это касается украшений из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями.

Как выбрать себе украшения из серебра

Первое правило — всегда сочетать украшения с одеждой. Это один из ключевых факторов. Не используйте слишком много больших и массивных украшений. Все должно быть в меру, но изящно. Яркость ихделий стоит подбирать в зависимости от времени суток или мероприятия на которое вы идете.

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