Отец Бритни Спирс предстанет перед судом

Уточняется, что судебное разбирательство по этому вопросу начнется 27 июля. «Во время своего опекунства мистер Спирс использовал свою роль, чтобы обогатить себя и тех, кто ему близок. Он часто делал это за счет и вопреки интересам дочери, активы, благополучие и интересы которой он должен защищать», — заявил в Верховном суде Лос-Анджелеса бывший агент ФБР, нанятый адвокатом певицы.

Заместитель управляющего директора Kroll Associates Inc. (международная компания, специализирующаяся на корпоративных расследованиях) Шерин Эбади отметила, что родственник исполнительницы потратил на свое кулинарное шоу 6,3 миллиона долларов, которые принадлежали его дочери. Кроме того, утверждается, что Джейми Спирс пользовался услугами охранной фирмы Black Box для незаконной слежки за артисткой.