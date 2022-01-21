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МИД Британии о возможном вторжении на Украину РФ: Кремль не усвоил уроков истории

Кремлю припомнили историю Гитлера и Третьего Рейха.
Любое «вторжение» России на Украину приведет к «ужасной трясине и гибели людей» в масштабах советско-афганской войны, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

Как передает Guardian. дипломат призвала российского президента Владимира Путина «воздержаться и отступить от Украины», чтобы не совершить «крупную стратегическую ошибку». Трасс также заявила, что Кремль «не усвоил уроков истории», напомнив при этом о советско-афганской войны и конфликте в Чечне.

Напомним, ранее стало известно, что тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС с начала недели выполнили восемь рейсов на Украину. Предположительно, они доставляли противотанковые вооружения в количестве более 2000 единиц.

21 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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