Испания поддержала Украину, отправив военные корабли в Черное море

Корабли Испании присоединяются к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблис, пишет Reuters.
По словам министра, решение принято из-за напряженности в регионе, вызванной наращиванием российских войск на границе с Украиной.
Испанский министр подчеркнула, что «Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любого государства, которое может или хочет вступить в НАТО».
Роблис отметила, что минный тральщик уже в пути, а фрегат отправится в течение трех-четырех дней. Также рассматривается возможность направления истребителей в Болгарию.
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