Испания поддержала Украину, отправив военные корабли в Черное море

Корабли Испании присоединяются к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблис, пишет Reuters.

По словам министра, решение принято из-за напряженности в регионе, вызванной наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Испанский министр подчеркнула, что «Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любого государства, которое может или хочет вступить в НАТО».

Роблис отметила, что минный тральщик уже в пути, а фрегат отправится в течение трех-четырех дней. Также рассматривается возможность направления истребителей в Болгарию.