Глава МИД Британии: «свободный мир» сплотится против агрессии РФ и Китая

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегла Россию от военного вторжения в Украину. Выступая в Австралии, она призвала президента России Владимира Путина не совершать «огромную стратегическую ошибку» и отказаться от предполагаемых планов агрессии.

По словам Трасс, вторжение покажет, что Кремль «не выучил уроки истории». Широкомасштабные боевые действия, по мнению министра, приведут к потере множества жизней — в том числе российских военных. В этом контексте министр упомянула войну в Афганистане, которую вёл Советский Союз, и войны в Чечне.

В контексте российских угроз Украине — а также аннексии Крыма и конфликта в Донбассе — Трасс напомнила о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором Россия обязалась защищать территориальную целостность Украины.

По словам британского министра, в случае российского вторжения Запад введёт против России «очень серьёзные санкции». Кроме того, Британия поставляет Украине оружие — недавно было объявлено в частности о поставках противотанкового вооружения, что вызвало критику в Москве.

Трасс в своём выступлении обрушилась с резкой критикой как на Путина, так и на китайского лидера Си Цзиньпина. Она назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые «экспортируют диктатуру», поддерживая руководство таких стран, как Беларусь, КНДР и Мьянма. По словам британского министра, глобальные агрессоры сейчас наиболее сильны со времён Второё мировой войны. Им может противостоять только единство мировых демократий — «свободного мира». Страны Запада, по мнению Трасс, должны сотрудничать с такими государствами, как Австралия, Израиль, Индия, Япония и Индонезия.

Как заявила Трасс, Западу необходимо подумать о снижении экономической зависимости от России, подобно тому, как Австралия снижает зависимость от торговли с Китаем.