Где сдать ПЦР-тест в Киеве перед поездкой на отдых

По Украине или за границу? Вопрос, куда не запрещено отправиться попутешествовать и отдохнуть зимой, интересует многих. Сейчас еще можно посетить любой украинский или иностранный курорт.

Однако попасть на территорию курортной зоны могут только:

вакцинированные лица, получившие по две прививки от коронавируса;

непривитые гости, которые прошли диагностику и имеют подтвержденный отрицательный тест на коронавирус в Киеве методом ПЦР.

Кроме того, Министерство здравоохранения подчеркивает, что сдать анализ нужно не раньше, чем за 48-72 часа до поездки. Такие ограничения установлены как на отечественных курортах, так и на зарубежных. Правительства всех стран стремятся стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции в мире.

Дорого ли стоит ПЦР-анализ?

Если вы ищете лабораторию, где можно пройти диагностику без скрытых платежей, обратитесь в «Медилабс». Здесь не практикуется доплата за забор биологического материала, которая есть в большинстве лабораторий. На сайте находится прайс, в котором указана стоимость теста на коронавирус в Киеве: цена, которую вы там увидите, окончательная.

Готовый результат сотрудники «Медилабс» выдают пациентам уже через 6 часов после тестирования. И дополнительно платить за срочность анализа тоже не нужно.

Как пройти диагностику?

Для этого нужно заранее зарегистрироваться. Удобнее всего это сделать на сайте лаборатории, заполнив электронную форму. Преимущество предварительной записи еще и в том, что вам не придется ждать процедуры в очереди. Так вы не будете рисковать собственным здоровьем и не станете переживать из-за возможности подхватить инфекцию в толпе.

Для анализа нужно сдать мазок из носо- или ротоглотки (зависит от тестовой системы). Чтобы ответ был правильным, следует к исследованию подготовиться, а именно:

в течение 24 часов не употреблять алкоголь;

12 часов не принимать никаких препаратов для лечения заболеваний носовой полости, горла;

не есть минимум 2 часа, не курить в течение 4 часов перед процедурой.

Нельзя также чистить зубы утром в день тестирования, жевать жвачку, освежать дыхание спреями и ополаскивателями.

Лаборант должен спросить, соблюдали ли вы все эти правила. Если окажется, что вы что-то упустили, специалист должен предупредить о возможности ошибки в исследовании и предложить перенести процедуру на другой день.

Почему стоит отдать предпочтение ПЦР-диагностике?

Этот метод позволяет выяснить, содержится ли в организме пациента геном вируса SARS-CoV-2 (а именно его РНК). Поэтому точность вывода достигает почти 100%.

Анализ способен показать, болен человек или нет, даже если он не заметил у себя никаких признаков заболевания. Если произошел контакт с инфицированным, уже через неделю можно проходить ПЦР-тест в Киеве. Врачи советуют обследоваться безотлагательно, чтобы максимально оперативно начать лечение и избежать возможных тяжелых осложнений.

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