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Финал «Ходячих мертвецов» обещают сделать эпичным

Финал «Ходячих мертвецов» обещают сделать эпичным — но рейтинги все равно падают

Дорога в ад: финал «Ходячих мертвецов» обещает быть эпичным как никогда

Бороться с бандами, искать пропитание и при этом не стать обедом — с этим Дэрил, Мэгги, Ниган и другие персонажи уже научились справляться. Ради выживания даже ненависть и вполне законная жажда мести ушли на второй план. Но то были цветочки.

Об этом и будет идти речь во второй части одиннадцатого сезона «Ходячих мертвецов». Выпуск запланированных 8 эпизодов начнется уже 13 февраля на стримминге AMC+ и с 20 февраля на AMC.

Выхода третьей части сезона придется ждать до конца этого года. А затем Эндрю Линкольна можно будет увидеть в трех полнометражках по мотивам «Ходячих мертвецов». Он снова примеряет образ Рика Граймса. Норман Ридус также вернется к своему персонажу. С Дэрилом будет и Кэрол, но кто ее сыграет, пока неизвестно.

Источник фото: Legion-Media

21 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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