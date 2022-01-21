Финал «Ходячих мертвецов» обещают сделать эпичным — но рейтинги все равно падают

Бороться с бандами, искать пропитание и при этом не стать обедом — с этим Дэрил, Мэгги, Ниган и другие персонажи уже научились справляться. Ради выживания даже ненависть и вполне законная жажда мести ушли на второй план. Но то были цветочки.

В финальном сезоне они столкнутся с Содружеством. Члены этой общины сумели достичь прежнего уровня жизни (почти). У них даже есть губернатор и армия. Но всех, кто рискнет приблизиться к городу, ждет смерть.

Об этом и будет идти речь во второй части одиннадцатого сезона «Ходячих мертвецов». Выпуск запланированных 8 эпизодов начнется уже 13 февраля на стримминге AMC+ и с 20 февраля на AMC.

Выхода третьей части сезона придется ждать до конца этого года. А затем Эндрю Линкольна можно будет увидеть в трех полнометражках по мотивам «Ходячих мертвецов». Он снова примеряет образ Рика Граймса. Норман Ридус также вернется к своему персонажу. С Дэрилом будет и Кэрол, но кто ее сыграет, пока неизвестно.

Источник фото: Legion-Media