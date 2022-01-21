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Держдума Росії розгляне звернення до Путіна про “визнання “ЛДНР”

Глава Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що депутати вирішили розглянути пропозицію про звернення до Президента Росії Володимира Путіна щодо визнання “Л/ДНР”.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Сергій Миронов вже заявив, що фракція “Справедлива Росія – За правду” готова підтримати проєкт. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський висловився масштабніше. Думаю, депутатів від “Єдиної Росії” – вони неодноразово висловлювалися з цієї теми – також непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території “ДНР” та “ЛНР”. Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв’язку правильно наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками — розглянути питання на Раді Державної Думи. Ми бачимо ігнорування Мінських угод Президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у “ДНР” та “ЛНР” необхідно шукати”, – заявив він.

https://prm.ua/derzhduma-rosii-rozghliane-zvernennia-do-putina-pro-vyznannia-ldnr/

21 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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