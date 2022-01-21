Почему лучший подарок — серебро Кремль усилил газовую войну : Поставки российского газа за рубеж рухнули на 40% » Держдума Росії розгляне звернення до Путіна про “визнання “ЛДНР” Глава Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що депутати вирішили розглянути пропозицію про звернення до Президента Росії Володимира Путіна щодо визнання “Л/ДНР”. Про це він написав у своєму Telegram-каналі. “Сергій Миронов вже заявив, що фракція “Справедлива Росія – За правду” готова підтримати проєкт. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський висловився масштабніше. Думаю, депутатів від “Єдиної Росії” – вони неодноразово висловлювалися з цієї теми – також непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території “ДНР” та “ЛНР”. Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв’язку правильно наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками — розглянути питання на Раді Державної Думи. Ми бачимо ігнорування Мінських угод Президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у “ДНР” та “ЛНР” необхідно шукати”, – заявив він. https://prm.ua/derzhduma-rosii-rozghliane-zvernennia-do-putina-pro-vyznannia-ldnr/