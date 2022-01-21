Дэниэл Рэдклифф сыграет Янковича

Звезда «Гарри Поттера» сыграет титулованного музыканта-пародиста Странного Эла Янковича, который за свои пародии на известные хиты пять раз становился лауреатом премии «Грэмми».

Сценарий предстоящего фильма под названием «Странный: История Эла Янковича» (Weird: The Al Yankovic Story) написал сам Янкович. Утверждается, что сюжет раскроет все интимные подробности жизни и карьеры музыканта и не побрезгует развратом и скандальными романами Янковича с селебрити.

Съемки стартуют уже в начале февраля в Лос-Анджелесе. Дата выхода пока неизвестна.