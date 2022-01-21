Бритни Спирс натравила адвокатов на родную сестру

После освобождения от опеки тирана-отца Бритни Спирс никак не может вернуться к нормальной жизни. Ее младшая родная сестра Джейми в своих мемуарах заявила, что Бритни угрожала ей ножом и часто начинала ссоры на пустом месте.

Певица откровения родни не оценила и подключила к делу Мэтта Розенгарта — адвоката, который добился того, чтобы Бритни наконец стала свободной. Юрист уже отправил Джейми Линн письмо, в котором доходчиво объяснил, что ждет девушку за ее признания.