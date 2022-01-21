Бритни Спирс натравила адвокатов на родную сестру

После освобождения от опеки тирана-отца Бритни Спирс никак не может вернуться к нормальной жизни. Ее младшая родная сестра Джейми в своих мемуарах заявила, что Бритни угрожала ей ножом и часто начинала ссоры на пустом месте.
Певица откровения родни не оценила и подключила к делу Мэтта Розенгарта — адвоката, который добился того, чтобы Бритни наконец стала свободной. Юрист уже отправил Джейми Линн письмо, в котором доходчиво объяснил, что ждет девушку за ее признания.
«Хотя Бритни не читала и не собирается читать вашу книгу, она и миллионы ее поклонников были потрясены, увидев, как вы использовали ее для получения денежной выгоды. Она не потерпит этого и не должна. Это незаконно и аморально. И моя клиентка не намерена с этим мириться», — цитируют письмо в Hollywoodlife.
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